Купить кондиционер - «Климат ЮГ» кондиционеры в Краснодаре
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Кондиционеры Ballu разновидности и модели
Кондиционеры Ballu разновидности и модели

Сплит Ballu ECO EDGE DC Inverter порадует повышенной надежностью и увеличенным сроком гарантии; CITY предоставит супермощность и возможность управления потоком воздуха в 4 направлениях. Кондиционер Ballu Olympio подразумевает безупречный эргономичный дизайн  и уникальные технологии.

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Охлаждения организма
Охлаждения организма

В дополнение ко всему можно заменить все лампы накаливания в доме на светодиодные, пить прохладную воду или горячий чай для стимуляции потоотделения – естественного способа охлаждения организма. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

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Плесень и бактерии
Плесень и бактерии

Поскольку при включенном кондиционере туда попадает влага, она может провоцировать рост болезнетворных бактерий и вызывать посторонний запах. Проще не бороться с такими проблемами, а предотвращать их. Профилактические работы лучше производить регулярно во избежание появления серьезных поломок.

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Весенняя акция на кондиционеры
Весенняя акция на кондиционеры

Закажите пакет услуг в магазине «Климат Юг»: покупка, доставка и установка и получите еще один бонус: 10-процентную скидку на монтаж кондиционера или сплит-системы. Это дополнительная экономия без ущерба качеству! Ведь наши монтажные бригады не будут получать зарплату меньше за такие вызовы – им все оплачивается как всегда.

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Где купить кондиционер в Краснодаре?
Где купить кондиционер в Краснодаре?

Экономия на транспортных расходах и содержании торгово-выставочных площадей позволяет предлагать клиентам самый широкий ассортимент по самым доступным ценам. А если этот интернет-магазин называется «Климат Юг», то покупателей ожидает полный спектр услуг сопровождения с момента обращения на сайт до гарантийного и послегарантийного обслуживания.

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GSM-управление работой кондиционера
GSM-управление работой кондиционера

Чтобы войти в меню управления, достаточно активировать связь, набрав номер и код устройства. Теперь для того, чтобы вернуться в прохладную квартиру в жаркий летний день, нет необходимости «гонять» кондиционер целый день. Просто включите его за 30-40 минут до прихода домой.

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Спецпредложения
Отзывы: 0
Кондиционер Newtek NT-65R07

Купить кондиционер «Кондиционер Newtek NT-65R07» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

13 900руб
10900 В наличии
10 900руб
Отзывы: 0
Кондиционер Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA

Купить кондиционер «Кондиционер Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

37 500руб
34900 В наличии
34 900руб
Отзывы: 0
Сплит система Gree GWH09AEC-K6DNA1A

Купить кондиционер «Сплит система Gree GWH09AEC-K6DNA1A» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

149 000руб
145000 В наличии
145 000руб
Отзывы: 0
Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить кондиционер «Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

18 400руб
14500 В наличии
14 500руб
Отзывы: 0
Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O

Купить кондиционер «Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

22 400руб
19800 В наличии
19 800руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65X09

Купить кондиционер «Сплит система Centek CT-65X09» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

25 678руб
21900 В наличии
21 900руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER

Купить кондиционер «Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

31 878руб
26500 В наличии
26 500руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65L07+

Купить кондиционер «Сплит система Centek CT-65L07+» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

17 378руб
13900 В наличии
13 900руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

Купить кондиционер «Сплит-система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

18 300руб
14500 В наличии
14 500руб
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

Купить кондиционер «Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

43 578руб
37000 В наличии
37 000руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y

Купить кондиционер «Сплит-система Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

28700 В наличии
28 700руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y

Купить кондиционер «Сплит-система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y» c доставкой в день по Краснодару и краю. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

17 800руб
14900 В наличии
14 900руб
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Новости климата
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Правила размещения кондиционера

У профессионалов есть такое понятие – проект размещения кондиционера. Вариантов обычно бывает несколько, и то, как внутренний или наружный блоки будут смотреться на своем месте, учитывается в последнюю очередь. Специалисты Климат Юг знают, что важнее всего.

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Как добиться прохлады в помещении, когда кондиционер сломан?

Должное и своевременное проветривание. Для этого необходимо в часы естественной уличной прохлады (ночью, вечером, ранним утром) открыть форточки, фрамуги, двери, балкон. Убедитесь при этом, что вы обеспечили защиту своим близким от насекомых. Москитная сетка – ваш лучший друг в данной ситуации. Также неплохо было бы запастись репеллентами.

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Причины запаха из кондиционера

В случае если посторонний запах из кондиционера появляется при его работе, то это свидетельствует о проблемах внутри. Существует целый ряд причин возникновения неприятного запаха. Такие проблемы следует устранять незамедлительно, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, а также снизить вероятность дальнейших поломок комплектующих узлов.

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Распродажа кондиционеров «Мицубиси»: только этой весной!

Знаменитый японский концерн знаменит, в том числе, и климатической техникой. Название бренда давно стало для многих ассоциироваться с высочайшим качеством товара. Но из-за достаточно высокой цены купить себе кондиционеры и сплит-системы «Мицубиси» позволяет далеко не каждый.

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Акция! Снижение цены на кондиционеры Centek

Внимание Акция!!! Летние скидки на кондиционеры Centek серии (65B..) и (65B..). С 10 по 30 июня 2018 года (включительно) снижена цена на модели 07,09,012 и 018. Не упустите возможность приобрести акционные кондиционеры Centek со скидкой.

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Широкий выбор кондиционеров Lessar

Мы рады предоставить нашим покупателям в Краснодаре самый широкий выбор кондиционеров Lessar. Это и обычные сплиты Lessar эконом-класса серии Cool+ с их надежностью и долговечностью, и самая ожидаемая новинки серии Ego, объединяющая высокие технологии с изысканным внешним видом.

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Вика Смородинка
Вика Смородинка

Я ну очень довольна своей новой сплит системой! Кто бы мог подумать, что для счастья так мало нужно. Теперь ни зимой, ни летом без своего новенького Лесара жить просто не могу! Обожаю теперь в минус на чердаке включать кондиционер и сидеть в тепле, смотреть сериальчики. Спасибо вам за мой комфорт!

Анжелика Шароватова
Анжелика Шароватова

Были приятно удивлены, когда магазин Климат Юг предоставил нам кондиционер Hitachi который мы долго не могли найти городе. На следующий день после заказа ребята доставили кондиционер в полном порядке. Установили чисто и оперативно.Теперь наслаждаюсь свежим прохладным воздухом!

Вероника Мищенко
Вероника Мищенко

Теперь модом украшает кондиционер Gree. Очень полезная вещь для людей которые любят находиться в комфорте. С работой кондиционера не возникает проблем: шум, запах, перегревание - сразу видно качество. Также очень порадовала быстрая установка - через полтора часа кондиционер уже был на месте! 

Вадим Долгов
Вадим Долгов

Теперь у меня дома работает кондиционер Балу. И я вам скажу что это прекрасный выбор о котором я не жалею. Кондиционер работает очень хорошо, я не могу нарадоваться. Монтажники приехали на следующий день после звонка, быстренько установили кондиционер и уехали. Висит ровно и не шумит.

Оля Скворцова
Оля Скворцова

Большое спасибо компании Климат Юг за мой новый кондиционер. На своём опыте поняла, что кондиционер в быту – необходимая вещь. Теперь, после покупки, не могу даже представить свою жизнь летом, в +40.  Никакие вентиляторы не помогали так, как помогает кондиционер. Хочу отметить, что покупка свою цену полностью оправдала.

Лиана Рогачёва
Лиана Рогачёва

После того как кондиционер перестал охлаждать и начал ужасно вонять плесенью, начали искать хорошую проверенную компанию. На выбор пал на Климат Юг. Позвонили, договорились. Ужена следующий день приехали мойщики. Ребятам со своими современными технологиями почти не пришлось разбирать сплит систему, зато теперь в доме буквально пахнет чистотой!

Купить кондиционер в Краснодаре 

На Кубани климатическая техника – не роскошь, а средство достижения комфортных условий жизни. Поэтому всех желающих купить кондиционер в Краснодаре приглашаем воспользоваться услугами нашего интернет-магазина. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

Как правильно выбрать кондиционер

В нашем каталоге есть удобные поисковые фильтры. Их настройка поможет исключить просмотр моделей, которые вам явно не подходят. Но даже после такого отсева выборка будет довольно большая. Самые недорогие кондиционеры (12-20 тыс. рублей) чаще всего работают исключительно на охлаждение. Их покупают в основном для небольших кафе магазинчиков или офисов в расчете на то, что он отработает на полную свой гарантийный срок, а потом можно его заменить.
Для бытового применения чаще всего наши клиенты хотят купить кондиционер, который не только охлаждает воздух, но и изменяет параметры влажности, ионизации, бактериологической безопасности до оптимальных. Такие агрегаты находятся в ценовом диапазоне от 20 тысяч рублей и выше (самые популярные – до 30 тысяч), а их установка обходится вместе с комплектующими в сумму около 8 тысяч рублей.

Кондиционер по площади помещения

На мощность климатической техники. Например, для комнаты в 20 кв. м нужен кондиционер мощностью 2-2,5 кВт. Этот показатель зависит от степени освещенности и других источников тепловой энергии (электроприборы, количество людей и т.п.). Лучше брать с запасом, т.к. маломощное устройство будет постоянно работать на пределе и быстро выйдет из строя. Определить необходимую мощность для более просторных помещений вам помогут наши специалисты.

Кондиционеры какой фирмы лучше

Лидерами в области производства климатического оборудования считаются компании Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Но и цены на их продукцию, как правило, выше аналогов. Поэтому иногда выгоднее купить кондиционер от молодой компании, работающей по технологиям лидеров или даже с применением брендовых конструкционных узлов. Наши сотрудники подскажут, какие модели имеют аналогичные с лидерами эксплуатационные показатели.

Инверторные модели с системой подготовки воздуха

На функционал. Инверторные модели с системой подготовки воздуха – это отличный вариант для герметичного помещения с небольшим количеством людей. Магазин или офис с постоянным движением посетителей, кафе с горячими блюдами требуют постоянной работы кондиционера, поэтому смысл инверторной конструкции теряется. Лучше взять обычное устройство с хорошим компрессором.
Таким образом, тщательный выбор кондиционера обеспечит комфорт и здоровье всем, находящимся в помещении. Если вы сами затрудняетесь точно определить предпочтительную модель, обращайтесь к нашим специалистам – они с удовольствием помогут решить эту задачу.

Комфорт и здоровье всем

Кроме того, следует обратить внимание:

  1. На мощность климатической техники. Например, для комнаты в 20 кв. м нужен кондиционер мощностью 2-2,5 кВт. Этот показатель зависит от степени освещенности и других источников тепловой энергии (электроприборы, количество людей и т.п.). Лучше брать с запасом, т.к. маломощное устройство будет постоянно работать на пределе и быстро выйдет из строя. Определить необходимую мощность для более просторных помещений вам помогут наши специалисты.
  2. На бренд. Лидерами в области производства климатического оборудования считаются компании Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Но и цены на их продукцию, как правило, выше аналогов. Поэтому иногда выгоднее купить кондиционер от молодой компании, работающей по технологиям лидеров или даже с применением брендовых конструкционных узлов. Наши сотрудники подскажут, какие модели имеют аналогичные с лидерами эксплуатационные показатели.
  3. На функционал. Инверторные модели с системой подготовки воздуха – это отличный вариант для герметичного помещения с небольшим количеством людей. Магазин или офис с постоянным движением посетителей, кафе с горячими блюдами требуют постоянной работы кондиционера, поэтому смысл инверторной конструкции теряется. Лучше взять обычное устройство с хорошим компрессором.

Таким образом, тщательный выбор кондиционеры обеспечит комфорт и здоровье всем, находящимся в помещении. Если вы сами затрудняетесь точно определить предпочтительную модель, обращайтесь к нашим специалистам – они с удовольствием помогут решить эту задачу.

Преимущества покупки кондиционера в «Климат Юг»

Чтобы вы могли купить идеальный кондиционер, мы позаботились об удобстве каждого шага:

  1. Выбор. В нашем каталоге вы можете купить кондиционеры любого типа (настенные, канальные, кассетные, потолочные и т.п.), производительной мощности и модели. Ценовой диапазон зависит от бренда и широты функционала. Обратившись к нашим специалистам по указанным на сайте телефонам или через форму обратной связи, вы можете получить полную информационную поддержку в этом вопросе. Если нужно, наши сотрудники сами подберут несколько оптимальных моделей, соответствующих указанным вами параметрам.
  2. Покупка. Купить кондиционер в Краснодаре, воспользовавшись сервисом «Климат Юг», легко и просто. Вы оформляете покупку прямо на сайте, указываете адрес и удобное время доставки и оплачиваете любым удобным способом. Постоянным клиентам и оптовым покупателям мы с удовольствием предоставим специальные условия, которые вы можете согласовать с нашим менеджером по контактному телефону.
  3. Установка кондиционеров. Мы предоставляем своим клиентам не только лучшую климатическую технику по выгодным ценам, но и высокопрофессиональные услуги по ее монтажу. Наши мастера используют только фирменные комплектующие, идеально сочетающиеся с выбранной вами моделью, и высокотехнологичное оборудование. В кратчайшие сроки они сделают все необходимое для того, чтобы ваш кондиционер полностью соответствовал заявленным эксплуатационным характеристикам и радовал вас долгие годы.
  4. Сервис. Каждый, кто решил купить кондиционер, должен понимать, что за техникой нужно ухаживать для поддержания оптимального функционального состояния. Наш сервис предусматривает гарантийное и послегарантийное обслуживание на договорных основах. Наши специалисты проверят давление хладагента в системе, дозаправят фреоном, почистят теплообменники, фильтры, дренажные элементы, крыльчатку вентилятора. Качественная техника по приятным ценам ждет вас! Звоните прямо сейчас по телефону +7(918)905-222-1

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Кондиционер — 2 шт.
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