Купить кондиционер в Краснодаре

На Кубани климатическая техника – не роскошь, а средство достижения комфортных условий жизни. Поэтому всех желающих купить кондиционер в Краснодаре приглашаем воспользоваться услугами нашего интернет-магазина. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?

Как правильно выбрать кондиционер

В нашем каталоге есть удобные поисковые фильтры. Их настройка поможет исключить просмотр моделей, которые вам явно не подходят. Но даже после такого отсева выборка будет довольно большая. Самые недорогие кондиционеры (12-20 тыс. рублей) чаще всего работают исключительно на охлаждение. Их покупают в основном для небольших кафе магазинчиков или офисов в расчете на то, что он отработает на полную свой гарантийный срок, а потом можно его заменить.

Для бытового применения чаще всего наши клиенты хотят купить кондиционер, который не только охлаждает воздух, но и изменяет параметры влажности, ионизации, бактериологической безопасности до оптимальных. Такие агрегаты находятся в ценовом диапазоне от 20 тысяч рублей и выше (самые популярные – до 30 тысяч), а их установка обходится вместе с комплектующими в сумму около 8 тысяч рублей.

Кондиционер по площади помещения

На мощность климатической техники. Например, для комнаты в 20 кв. м нужен кондиционер мощностью 2-2,5 кВт. Этот показатель зависит от степени освещенности и других источников тепловой энергии (электроприборы, количество людей и т.п.). Лучше брать с запасом, т.к. маломощное устройство будет постоянно работать на пределе и быстро выйдет из строя. Определить необходимую мощность для более просторных помещений вам помогут наши специалисты.

Кондиционеры какой фирмы лучше

Лидерами в области производства климатического оборудования считаются компании Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Но и цены на их продукцию, как правило, выше аналогов. Поэтому иногда выгоднее купить кондиционер от молодой компании, работающей по технологиям лидеров или даже с применением брендовых конструкционных узлов. Наши сотрудники подскажут, какие модели имеют аналогичные с лидерами эксплуатационные показатели.

Инверторные модели с системой подготовки воздуха

На функционал. Инверторные модели с системой подготовки воздуха – это отличный вариант для герметичного помещения с небольшим количеством людей. Магазин или офис с постоянным движением посетителей, кафе с горячими блюдами требуют постоянной работы кондиционера, поэтому смысл инверторной конструкции теряется. Лучше взять обычное устройство с хорошим компрессором.

Таким образом, тщательный выбор кондиционера обеспечит комфорт и здоровье всем, находящимся в помещении. Если вы сами затрудняетесь точно определить предпочтительную модель, обращайтесь к нашим специалистам – они с удовольствием помогут решить эту задачу.

Комфорт и здоровье всем

Кроме того, следует обратить внимание:

На мощность климатической техники. Например, для комнаты в 20 кв. м нужен кондиционер мощностью 2-2,5 кВт. Этот показатель зависит от степени освещенности и других источников тепловой энергии (электроприборы, количество людей и т.п.). Лучше брать с запасом, т.к. маломощное устройство будет постоянно работать на пределе и быстро выйдет из строя. Определить необходимую мощность для более просторных помещений вам помогут наши специалисты. На бренд. Лидерами в области производства климатического оборудования считаются компании Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Но и цены на их продукцию, как правило, выше аналогов. Поэтому иногда выгоднее купить кондиционер от молодой компании, работающей по технологиям лидеров или даже с применением брендовых конструкционных узлов. Наши сотрудники подскажут, какие модели имеют аналогичные с лидерами эксплуатационные показатели. На функционал. Инверторные модели с системой подготовки воздуха – это отличный вариант для герметичного помещения с небольшим количеством людей. Магазин или офис с постоянным движением посетителей, кафе с горячими блюдами требуют постоянной работы кондиционера, поэтому смысл инверторной конструкции теряется. Лучше взять обычное устройство с хорошим компрессором.

Таким образом, тщательный выбор кондиционеры обеспечит комфорт и здоровье всем, находящимся в помещении. Если вы сами затрудняетесь точно определить предпочтительную модель, обращайтесь к нашим специалистам – они с удовольствием помогут решить эту задачу.

Преимущества покупки кондиционера в «Климат Юг»

Чтобы вы могли купить идеальный кондиционер, мы позаботились об удобстве каждого шага: