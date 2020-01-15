Купить кондиционер в Краснодаре
На Кубани климатическая техника – не роскошь, а средство достижения комфортных условий жизни. Поэтому всех желающих купить кондиционер в Краснодаре приглашаем воспользоваться услугами нашего интернет-магазина. Популярные бренды, выгодные цены, безупречный сервис – зачем изнывать от зноя или трястись от холода, если есть «Климат Юг»?
Как правильно выбрать кондиционер
В нашем каталоге есть удобные поисковые фильтры. Их настройка поможет исключить просмотр моделей, которые вам явно не подходят. Но даже после такого отсева выборка будет довольно большая. Самые недорогие кондиционеры (12-20 тыс. рублей) чаще всего работают исключительно на охлаждение. Их покупают в основном для небольших кафе магазинчиков или офисов в расчете на то, что он отработает на полную свой гарантийный срок, а потом можно его заменить.
Для бытового применения чаще всего наши клиенты хотят купить кондиционер, который не только охлаждает воздух, но и изменяет параметры влажности, ионизации, бактериологической безопасности до оптимальных. Такие агрегаты находятся в ценовом диапазоне от 20 тысяч рублей и выше (самые популярные – до 30 тысяч), а их установка обходится вместе с комплектующими в сумму около 8 тысяч рублей.
Кондиционер по площади помещения
На мощность климатической техники. Например, для комнаты в 20 кв. м нужен кондиционер мощностью 2-2,5 кВт. Этот показатель зависит от степени освещенности и других источников тепловой энергии (электроприборы, количество людей и т.п.). Лучше брать с запасом, т.к. маломощное устройство будет постоянно работать на пределе и быстро выйдет из строя. Определить необходимую мощность для более просторных помещений вам помогут наши специалисты.
Кондиционеры какой фирмы лучше
Лидерами в области производства климатического оборудования считаются компании Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Но и цены на их продукцию, как правило, выше аналогов. Поэтому иногда выгоднее купить кондиционер от молодой компании, работающей по технологиям лидеров или даже с применением брендовых конструкционных узлов. Наши сотрудники подскажут, какие модели имеют аналогичные с лидерами эксплуатационные показатели.
Инверторные модели с системой подготовки воздуха
На функционал. Инверторные модели с системой подготовки воздуха – это отличный вариант для герметичного помещения с небольшим количеством людей. Магазин или офис с постоянным движением посетителей, кафе с горячими блюдами требуют постоянной работы кондиционера, поэтому смысл инверторной конструкции теряется. Лучше взять обычное устройство с хорошим компрессором.
Таким образом, тщательный выбор кондиционера обеспечит комфорт и здоровье всем, находящимся в помещении. Если вы сами затрудняетесь точно определить предпочтительную модель, обращайтесь к нашим специалистам – они с удовольствием помогут решить эту задачу.
Комфорт и здоровье всем
Кроме того, следует обратить внимание:
- На мощность климатической техники. Например, для комнаты в 20 кв. м нужен кондиционер мощностью 2-2,5 кВт. Этот показатель зависит от степени освещенности и других источников тепловой энергии (электроприборы, количество людей и т.п.). Лучше брать с запасом, т.к. маломощное устройство будет постоянно работать на пределе и быстро выйдет из строя. Определить необходимую мощность для более просторных помещений вам помогут наши специалисты.
- На бренд. Лидерами в области производства климатического оборудования считаются компании Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Но и цены на их продукцию, как правило, выше аналогов. Поэтому иногда выгоднее купить кондиционер от молодой компании, работающей по технологиям лидеров или даже с применением брендовых конструкционных узлов. Наши сотрудники подскажут, какие модели имеют аналогичные с лидерами эксплуатационные показатели.
- На функционал. Инверторные модели с системой подготовки воздуха – это отличный вариант для герметичного помещения с небольшим количеством людей. Магазин или офис с постоянным движением посетителей, кафе с горячими блюдами требуют постоянной работы кондиционера, поэтому смысл инверторной конструкции теряется. Лучше взять обычное устройство с хорошим компрессором.
Таким образом, тщательный выбор кондиционеры обеспечит комфорт и здоровье всем, находящимся в помещении. Если вы сами затрудняетесь точно определить предпочтительную модель, обращайтесь к нашим специалистам – они с удовольствием помогут решить эту задачу.
Преимущества покупки кондиционера в «Климат Юг»
Чтобы вы могли купить идеальный кондиционер, мы позаботились об удобстве каждого шага:
- Выбор. В нашем каталоге вы можете купить кондиционеры любого типа (настенные, канальные, кассетные, потолочные и т.п.), производительной мощности и модели. Ценовой диапазон зависит от бренда и широты функционала. Обратившись к нашим специалистам по указанным на сайте телефонам или через форму обратной связи, вы можете получить полную информационную поддержку в этом вопросе. Если нужно, наши сотрудники сами подберут несколько оптимальных моделей, соответствующих указанным вами параметрам.
- Покупка. Купить кондиционер в Краснодаре, воспользовавшись сервисом «Климат Юг», легко и просто. Вы оформляете покупку прямо на сайте, указываете адрес и удобное время доставки и оплачиваете любым удобным способом. Постоянным клиентам и оптовым покупателям мы с удовольствием предоставим специальные условия, которые вы можете согласовать с нашим менеджером по контактному телефону.
- Установка кондиционеров. Мы предоставляем своим клиентам не только лучшую климатическую технику по выгодным ценам, но и высокопрофессиональные услуги по ее монтажу. Наши мастера используют только фирменные комплектующие, идеально сочетающиеся с выбранной вами моделью, и высокотехнологичное оборудование. В кратчайшие сроки они сделают все необходимое для того, чтобы ваш кондиционер полностью соответствовал заявленным эксплуатационным характеристикам и радовал вас долгие годы.
- Сервис. Каждый, кто решил купить кондиционер, должен понимать, что за техникой нужно ухаживать для поддержания оптимального функционального состояния. Наш сервис предусматривает гарантийное и послегарантийное обслуживание на договорных основах. Наши специалисты проверят давление хладагента в системе, дозаправят фреоном, почистят теплообменники, фильтры, дренажные элементы, крыльчатку вентилятора. Качественная техника по приятным ценам ждет вас! Звоните прямо сейчас по телефону +7(918)905-222-1